Génération Resident Evil - Omaké Books vous livre tous les secrets de la saga dans un nouvel ouvrage

Après Génération Zelda, une autre grande licence du jeu vidéo est mise à l'honneur ce mois-ci chez l'éditeur Omaké Books. Bien que la licence Resident Evil n'ait pas connue ses lettres de noblesse sur consoles Nintendo, les joueurs ont pu apprécier ces dernières années de nombreux titres comme Resident Evil 0, Resident Evil 4 ou encore Resident Evil Revelations pour ne citer que quelques exemples.

A l'occasion des 25 ans de Resident Evil, Omaké Books propose donc à ses fans une lecture en profondeur de la saga, sous toutes les formes qu'elle a pu adopter depuis le premier opus en passant par les films de George A. Romero. Dénommé Génération Resident Evil, cet ouvrage écrit par Bruno Rocca vous apprendra tous les secrets de la saga sur plus de 224 pages, en édition standard ou collector, et à découvrir sur le site de Omaké Books. L'ouvrage sera officiellement disponible le 29 avril 2021 .

L’arrivée de Resident Evil sur PlayStation en 1996 fut un choc. Car le joueur n’avait jamais eu si peur manette en mains, mais surtout parce que le survival horror de Capcom a clairement marqué le début d’une nouvelle ère. Génération Resident Evil vous propose donc de plonger dans les coulisses de cette saga vidéoludique hors-norme, d’explorer en profondeur l’intégralité de ses jeux (y compris ses multiples séries parallèles) et d’examiner toutes les facettes de son univers (films, BD…). Cet ouvrage non officiel, le plus complet jamais réalisé sur Resident Evil, propose une virée aussi macabre que captivante dans les entrailles de cette franchise qui fête aujourd’hui ses 25 ans.