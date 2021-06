Geminose : Animal Popstars - La version physique enfin disponible en boutique

Et si les plus jeunes se mettaient aux jeux de rythme avec style ? Proposé par Majesco Entertainment, Ultimas, et Silver Bullet Studios, Geminose : Animal Popstars propose aux joueurs de prendre le contrôle d'une dizaine d'animaux musiciens pour jouer sur une vingtaine de musiques originales avec des instruments variés. Déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 18 mai 2021, la version physique vient enfin de sortir dans toutes les boutiques. En attendant de voir si ce titre peut vous intéresser, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Rencontrez les Geminose, des animaux vraiment mignons et talentueux du monde entier. Les Geminose adorent faire et écouter de la musique et danser, et ils sont prêts à entreprendre leur tournée mondiale avec votre aide !

Recrutez les Geminose dans le monde entier et formez votre groupe popstar ultime. Parcourez le monde en jouant 20 chansons originales, tout en maîtrisant 30 instruments différents. Faites tourner la roue du mashup après chaque représentation pour rencontrer des superfans du mashup qui suivront votre groupe dans sa tournée internationale.

Laissez vos fans deviner et demander plus en réorganisant les chansons de centaines de façons différentes et en habillant les Geminose de différents looks élégants pour chaque performance. Débloquez des tenues supplémentaires et personnalisez les Geminose à votre guise.

Être des musiciens globe-trotters a ses avantages, comme avoir le manoir ultime. Lorsqu'ils ne sont pas en tournée, les Geminose adorent se détendre dans leur lieu popstar de détente. Décorez chaque pièce avec des centaines d'articles interactifs, invitez des camarades de groupe à des soirées dansantes et montrez la culture de chaque Geminose avec votre décor.

Lorsque vous passez du temps au manoir, plongez dans les passe-temps préférés des Geminose en débloquant une variété de mini-jeux, notamment Cupcake Samurai, Cake Detective, et plus encore. Améliorez vos compétences culinaires tout en apprenant plus sur les Geminose et leurs cultures vibrantes en préparant leurs plats préférés dans la cuisine et en découvrant des recettes du monde entier !

Geminose : Animal Popstars apporte des heures de plaisir, quel que soit le type d'aventure que vous choisissez. Jouez en mode histoire avec les adorables Nimmy et Smudge comme guides, rockez à votre guise en mode de jeu libre, ou montrez vos talents musicaux et défiez un ami en mode local à 2 joueurs.

Alors préparez-vous à créer votre groupe ultime et composez votre propre aventure musicale dans Geminose : Animal Popstars !