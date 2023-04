Gematombe - Un nouveau puzzle game débarque sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Route 5 Games et Ratalaika Games vous proposent de découvrir une nouvelle aventure mêlant action et puzzle : Gematombe. Disponible à partir du 28 avril 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Un souffle du passé

Gematombe s'inspire de nombreux titres, dont Arkanoid, Puzzle Bobble, Breakout, Puyo-Puy, Touhou et bien d'autres, mais crée son propre mélange de jeux de puzzle, fidèle au genre.

Gematombe est essentiellement un jeu de puzzle Vs. L'idée de chaque match est d'"écraser" votre adversaire ou de "vider" l'écran de ses gemmes pour gagner. Vous pouvez choisir de combiner le plus grand nombre de gemmes pour envoyer une avalanche d'obstacles à votre adversaire ou de détruire toutes les gemmes sur le terrain pour remporter la victoire. Il est également possible que votre rival se trompe lui-même, mais cela peut aussi vous arriver, alors soyez prudent et vous gagnerez.

Go Go Go !

Lancez la balle pour frapper et briser des gemmes consécutives de la même couleur afin de réaliser d'incroyables réactions en chaîne ! Maximisez vos combos en chaîne et éliminez les gemmes de votre écran pour gagner avec un GEMATOMBE !

L'histoire

Aidez Pandora, l'héroïne aux multiples talents, dans sa merveilleuse aventure pour capturer tous les maux qui ont été libérés dans notre monde !

Gematombe commence dans la Salle des Jarres, un lieu sacré qui renferme des objets sacrés et magiques créés par les dieux de l'Olympe, ce lieu est protégé par Pandore, notre héroïne. Un jour, pour des raisons inconnues, l'une des Jarres est tombée et a libéré les incarnations de nombreux esprits maléfiques connus sous le nom de Daemones. Un saint émissaire nommé Lucciano (Lucy pour les intimes) descend du ciel et, après avoir assisté aux événements, propose son aide à Pandore pour capturer les Daemones et rétablir la paix dans le monde. Mais cet adorable petit chérubin en sait peut-être plus qu'il ne le laisse entendre.