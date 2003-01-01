Gecko Gods s'offrira une sortie sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en avril dernier, Super Rare Originals et Inresin viennent d'annoncer qu'une Nintendo Switch 2 Edition serait bientôt disponible pour Gecko Gods. Disponible à partir du 25 juin, cette mise à jour sera proposée gratuitement pour les possesseurs de la version Nintendo Switch, et embarquera une amélioration des performances, et du contenu additionnel pour toutes les plateformes.

Partez à la découverte d'un monde oublié en incarnant un petit gecko ! Découvrez de nouveaux mystères, tels que des vestiges anciens et de délicieux insectes, dans un univers conçu avec soin. Résolvez des énigmes à votre rythme tout en parcourant plusieurs îles, chacune dotée de ses propres environnements et temples.