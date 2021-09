Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition annoncé pour novembre sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore cédé à l'achat de Gear.Club Unlimited 2 sur Nintendo Switch, une nouvelle version bientôt disponible devrait peut être vous y inciter. Sobrement intitulée Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition, cette nouvelle édition comprendra tout simplement le jeu de base paru sur Nintendo Switch en 2018, ainsi que tous les DLC déjà paru sur cette version.

Pied au plancher, arpentez les 3000 km de courses qui s’offrent à vous !

À flanc de montagne, à travers un parc naturel, en plein désert ou en bord de mer, défendez votre position sur plus de 250 courses réparties entre championnats, missions et défis.

Au sein de votre garage aménagé, contemplez votre collection de bolides acquis au fil des courses. Porsche 718 Boxster, 918 Spyder, 911 GT2RS, Dodge Viper, Lotus 3-Eleven, McLaren 720s…

Gear Club Unlimited 2 propose plus de 50 voitures licenciées comptant parmi les marques les plus prestigieuses au monde.

Personnalisez-les et rendez-les uniques ! Visuellement à travers la peinture et la carrosserie, et également au niveau du comportement de conduite grâce aux réglages moteur.

Mais vous ne seriez rien sans votre Club ! Créez et managez-le avec vos amis, recrutez les meilleurs pilotes et affrontez les clubs rivaux du monde entier, atteignez les plus hautes marches du podium et profitez du contenu exclusif réservé aux meilleurs d’entre vous.

Les frontières n’existent plus. Poussons les moteurs à fond !

Caractéristiques :