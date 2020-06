Gear.Club Unlimited 2 fera chauffer les moteurs cet été sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux de courses, Microids et Eden Games viennent d'annoncer une nouvelle collaboration pour la sortie de Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition sur Nintendo Switch. Disponible le 27 août 2020 , nous vous laissons ci-dessous le trailer de l'annonce, ainsi qu'un premier communiqué officiel :

Microids et Eden Games s’associent de nouveau pour la sortie du jeu Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition, disponible dès le 25 août 2020 aux Etats-Unis et le 27 août 2020 en Europe, sur Nintendo Switch. Grâce à la signature d’un accord avec l’ACO (Automobile Club de l’Ouest), ce nouvel opus inclura le Circuit des 24 Heures du Mans ainsi que de nouveaux véhicules mythiques ! Et pour accompagner cette annonce, un trailer est dès aujourd’hui dévoilé.

Gear.Club Unlimited – Tracks Edition contiendra l’intégralité de Gear.Club Unlimited 2 et proposera une expérience plus proche du motorsport* : arrêts aux stands, gestion des pneumatiques et du carburant, stratégie de course des adversaires…

Les joueurs pourront notamment courir sur le circuit des 24 Heures du Mans – en plus des nombreux autres circuits proposés – en assurant leur place sur la grille de départ grâce à des phases de qualifications. La gestion de la course et de tous ses paramètres seront primordiaux pour gravir la première marche du podium !

Rigueur, persévérance et talent seront de mise pour devenir le meilleur coureur et remporter la légendaire Ford GT40 MK I, lauréate des 24 Heures du Mans en 1968 et 1969 et produite à seulement 126 exemplaires dans le monde. 4 autres voitures d’exception feront leur entrée dans l’univers de Gear.Club Unlimited : Nissan GT-R LM Nismo, Porsche 919 Hybrid, Mercedes AMG GT3 et Bentley Continental GT3-R.

A noter que 13 véhicules déjà présents dans le jeu auront le droit à leur version « motorsport ».