Gastronogeek s'apprête à dévoiler La Cuisine dans Zelda Volume 2 ce lundi 8 juin

Dans le jargon, c'est ce qu'on peut appeler "être trahi par la technologie". Alors que les premières vidéos des recettes liées au financement participatif de son livre La Cuisine dans Zelda viennent d'être envoyées aux backers, le Gastronogeek a également signalé qu'une surprise serait révélée le 8 juin en sur cette page. Problème, via un aperçu rapide, nous avons pu y voir le visuel du fameux projet qui sera révélé lundi 9 9h30. Ce sera donc La Cuisine dans Zelda Volume 2. Si vous avez adoré le premier volume, préparez votre carte bleue pour contribuer vous-aussi à ce nouveau projet culinaire qui nous fera visiter Hyrule sous un nouvel angle.