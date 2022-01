Gastova: The Witches of Arkana toujours d'actualité sur Nintendo Switch

Fruit d'un financement participatif lancé sur Kickstarter en 2021, Gastova: The Witches of Arkana est un jeu d'aventure développé par MechWolf Productions et pensé comme un mix de MegaMan et Wonder Boy. Si une version Switch avait été annoncée initialement lors du lancement du projet, cette dernière semble toujours d'actualité comme le laisse suggérer le site officiel du jeu. Dans le dernier billet officiel des développeurs, il est fait mention de nouvelles modifications et diverses contraintes ayant une nouvelle fois repoussé la date de sortie du jeu (à une date indéterminée). En attendant d'avoir de plus amples informations en ce début d'année, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Gastova est un jeu d'aventure en 2D au ton léger. En tant que sorcière gardienne d'Arkana, embarquez dans un voyage pour traquer et vaincre les sorcières qui étaient autrefois les camarades de classe et/ou les amis les plus proches de Gastova. Inspirés par des classiques tels que Mega Man et Wonder Boy, nous nous engageons à offrir une expérience solo satisfaisante pour tous les fans du genre rétro de la plateforme. Il s'agit d'un projet passionnel et nous avons vraiment besoin de votre aide pour en faire une réalité. Nous vous promettons que le résultat final sera absolument époustouflant ! Merci beaucoup d'avoir lu tout ceci !