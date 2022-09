Gas Station Simulator - J'aurais voulu être un pompiste sur Nintendo Switch

Alors que l'on nous tanne le cuir tous les matins pour nous dire de rouler en électrique et de privilégier les moyens de déplacement propres, DRAGO Entertainment studio et MD Games nous proposent de devenir gestionnaire d'une station essence dans le nouveau jeu de gestion Gas Station Simulator. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera officiellement disponible à partir du 20 octobre 2022 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

À PROPOS DE GAS STATION SIMULATOR Gas Station Simulator vous permet de rénover, d'agrandir et de gérer une station-service le long d'une autoroute au milieu du désert. La liberté de choix et les multiples approches pour gérer votre entreprise et faire face à la pression seront les clés de votre succès. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Rénovez, gérez et développez une station-service dans le désert - achetez une station-service abandonnée au milieu de nulle part et redonnez-lui sa gloire d'antan. Débarrassez-vous des débris et des meubles cassés, réparez les murs, peignez et décorez l'endroit à votre goût. Ne dépensez pas tout de suite tout votre argent pour l'apparence - vous avez acheté une station-service, après tout. Réparez les équipements, achetez ce qui ne peut pas être réparé et commencez à servir vos clients afin de gagner de l'argent pour d'autres rénovations et améliorations.



Construisez de nouveaux services comme un atelier, un magasin et un entrepôt - vous n'avez pas besoin de rester petit. Vous pouvez agrandir votre station-service pour être en mesure de servir davantage de clients. En outre, une station-service ne se limite pas à la vente de carburant. Vous pouvez élargir la gamme de services que vous proposez et ainsi attirer une clientèle de plus en plus variée. Vous avez plusieurs options d'expansion à votre disposition, des plus petites comme des toilettes et un simple magasin pour compléter vos revenus aux plus grandes comme un atelier entier pour effectuer des réparations de voitures. Les choix sont nombreux, et la plupart des extensions peuvent également être développées. Il y a tant de choses que vous pouvez faire ici !



Essayez de tout gérer vous-même ou engagez des employés pour vous aider - même si vous pouvez essayer, dans la plupart des cas, gérer une station-service étendue et améliorée offrant de nombreux services différents à vos clients peut être trop difficile pour vous seul. C'est là que les employés entrent en jeu. Vous pouvez engager plusieurs employés pour vous aider dans les différentes tâches de la station-service. Les employés ont leurs propres compétences, et certains sont meilleurs dans certaines tâches que d'autres. Les employés se perfectionnent également en fonction des tâches qu'ils accomplissent et s'améliorent avec le temps.



N'oubliez pas les fournitures - vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Il est important de suivre l'évolution de votre stock et de commander au bon moment et au bon prix pour maintenir les bénéfices. Pour profiter encore mieux des opportunités de prix bas, vous pouvez construire un entrepôt et l'agrandir pour permettre un stockage plus important. Il est essentiel de garder un œil sur votre stock, car les livraisons prennent du temps, et vous ne voulez vraiment pas manquer de marchandises à vendre - sans parler du carburant.



De nombreuses options de personnalisation et de décoration - restaurer votre station-service est une chose, mais lui donner une touche personnelle en est une autre. Le jeu offre un large éventail d'options pour personnaliser ce que vous avez déjà construit et de nombreuses décorations pour renforcer le caractère unique de l'endroit. Certaines décorations peuvent être achetées, tandis que d'autres doivent être acquises pendant le jeu. Il ne s'agit pas seulement de rendre la station-service agréable à regarder. Plus votre station-service est impressionnante, plus vous attirerez de clients.



Beaucoup de clients différents avec des besoins et des attentes variés - servir vos clients est la clé du succès pour gérer votre station-service. Tout le monde s'attend à ce que son réservoir soit rempli et que ses courses soient faites immédiatement. Ils ne sont même pas très patients lorsqu'ils attendent la réparation d'un véhicule. Vous devrez faire face à une forte pression temporelle aux heures de pointe et planifier diverses tâches pour les moments moins mouvementés. Une bonne gestion du temps et le choix des bonnes priorités deviendront très importants pour garder vos clients heureux.



De nombreuses options de gestion à votre disposition : le jeu vous permet de vous plonger dans les fonctions de gestion et de microgérer presque tout. Toutefois, si la microgestion n'est pas votre tasse de thé, vous ne serez pas forcé de vous en occuper en profondeur. Rappelez-vous simplement que la microgestion de certains aspects comme les fournitures ou les employés peut être très gratifiante en termes de finances et de plaisir.