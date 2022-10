Gas Station Simulator vous propose de faire le plein sur Nintendo Switch

Alors que la pénurie de carburant commence à se résorber tout doucement en France, la sortie de Gas Station Simulator tomberait presque à point nommé. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi que sur les supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accompagné de son trailer de lancement.

Gas Station Simulator consiste à rénover, agrandir et gérer une station-service au bord d'une autoroute en plein désert. La liberté de choix et de multiples approches pour gérer votre entreprise et faire face à la pression sont les ingrédients clés de ce jeu.

Achetez une station-service abandonnée au milieu de nulle part et redonnez-lui sa gloire d'antan. Débarrassez-vous des débris et des meubles cassés, réparez les murs, peignez et décorez l'endroit selon vos envies. Ne dépensez pas tout de suite tout votre argent pour l'esthétique, vous avez acheté une station-service après tout. Réparez l'équipement, achetez ce qui ne peut pas être réparé et commencez à servir vos clients pour gagner de l'argent pour d'autres rénovations et améliorations.

Vous n'avez pas besoin de garder votre station-service, petite. Vous pouvez agrandir votre station-service pour pouvoir servir plus de clients. De plus, une station-service ne se limite pas à la vente de carburant. Vous pouvez élargir la gamme de services que vous offrez à vos clients et ainsi attirer des clients de plus en plus variés. Vous disposez de plusieurs options d'agrandissement, des plus petites comme la mise à disposition de toilettes, de simples rayons pour compléter vos revenus jusqu'à des options plus importantes comme un atelier complet pour effectuer des réparations de voitures. Il y a pas mal de choix et la plupart des extensions peuvent elles-mêmes être étendues. Il y a tant de choses que vous pouvez faire ici.

Restaurer votre station-service est une chose, lui donner une touche personnelle en est une autre. Le jeu offre un large éventail d'options pour personnaliser ce que vous avez déjà construit et de nombreuses décorations pour renforcer le caractère unique de l'endroit. Certaines décorations peuvent être achetées, d'autres doivent être acquises au cours du jeu. Il ne s'agit pas seulement de rendre la station-service agréable à regarder. Plus votre station-service est impressionnante, plus les clients seront attirés.

Servir vos clients est la clé du succès pour gérer votre station-service. Ils s'attendent tous à ce que l'on fasse le plein de leur voiture, que l'on fasse leurs courses tout de suite et ne sont pas si patients que ça même lorsqu'il s'agit de réparer leur véhicule. Vous allez devoir faire face à de sérieuses contraintes de temps aux heures de pointe, et vous devrez planifier diverses tâches pour les moments moins mouvementés.

Une bonne gestion du temps et choisir les bonnes priorités devient très important lorsqu'il s'agit de garder vos clients heureux.

Bien que vous puissiez essayer, dans la plupart des cas, gérer une station-service qui a été agrandie et améliorée offrant de nombreux services différents à vos clients pourrait être trop difficile à gérer pour vous seul. C'est là que les employés entrent en jeu. Vous pouvez même embaucher plusieurs employés pour vous aider dans les différentes tâches de la station-service. Les employés ont leurs propres compétences et certains sont plus doués que d'autres pour certaines tâches. Les employés se perfectionnent également en fonction des tâches qu'ils effectuent et s'améliorent avec le temps.

Vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Il est important de suivre votre stock et de commander au bon moment et au bon prix ce qui vous permet de maintenir les bénéfices. Pour encore mieux utiliser les opportunités de prix bas, vous pouvez construire un entrepôt et l'agrandir pour permettre un stockage plus important. Il est essentiel de garder un œil attentif sur votre stock car les livraisons prennent du temps et vous ne voulez vraiment pas manquer de marchandises à vendre, sans parler du carburant.

Nous avons créé le jeu pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous plonger dans les fonctions de gestion et faire de la microgestion.