Garlic - Un nouvel Action/Plateformer rétro disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en recherche d'un jeu d'action/plateformer pour vous occuper cet été, Sylph et Ratalaika Games vous proposent de découvrir Garlic sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé actuellement en promotion au prix de 11,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Vous êtes Garlic, un garçon à la tête d’oignon, qui désire gravir la Tour sacrée pour rencontrer la déesse du Cyber et vous voir accorder un vœu. Mais tout ne se passe pas comme prévu …

Marchez, sautez et foncez à travers des niveaux remplis d’ennemis, des pièges et des mécanismes de plateformes innovants. Le jeu propose de nombreux points de sauvegarde pour éviter toute frustration de ce gameplay à la fois simple et amusant, donnant l’occasion d’effectuer de super combos de dashs.

Inspiré par les classiques du genre, Garlic est un jeu de plateformes difficile mais distrayant, autant indiqué pour les néophytes que pour les experts.

Caractéristiques