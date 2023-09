Gargoyles Remastered - Le classique de la Mega Drive revient en octobre sur Nintendo Switch

Développé par Buena Vista Interactive et sorti en en 1995 sur Mega Drive, Gargoyles avait su charmer à l'époque les amateurs de jeu de plateforme 16-bits en side scrolling. Pour montrer qu'il n'a toujours pas perdu de sa superbe 28 ans plus tard, le jeu revient sur consoles moderne dans une nouvelle version sobrement intitulée Gargoyles Remastered. Cette nouvelle version est développée en collaboration entre Empty Clip Studios et Disney Games et sortira le 19 octobre 2023 en version dématérialisée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Et pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles versions physiques, un partenariat a également été signé avec Limited Run Games pour proposer des versions physiques en précommande à partir de ce vendredi 8 septembre .

Avec des graphismes améliorés et la possibilité de basculer en temps réel entre les graphismes inspirés de la série animée et le mode 16 bits classique fidèle au jeu original, le monde de Gargoyles prend vie avec un niveau de détail qui ravira les fans de la série animée et les amateurs de jeux rétro. Les joueurs peuvent également personnaliser leur expérience de jeu grâce à des fonctions telles que le retour en arrière instantané, la présentation en écran large et les trophées.