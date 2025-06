Garfield Kart 2 s'offre un teaser sur Nintendo Switch

Est-ce que Garfield Kart a eu le succès escompté ? Visiblement il faut le croire puisque Eden Games et Microids viennent d'annoncer la sortie d'un nouvel opus dénommé Garfield Kart 2 – All You Can Drift. Attendu pour le 10 septembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier teaser du jeu ci-dessous.

À propos de Garfield Kart 2 – All You Can Drift Prêts à faire la course avec un véritable poids lourd ? Retrouvez Garfield, Odie, Nermal et toute la bande, prêts à s’affronter sur la ligne de départ ! Incarnez l’un des 8 personnages culte de l’univers de Garfield, préparez vos karts, personnalisez votre look et lancez-vous dans des courses effrénées. Plongez dans un univers délirant où chaque virage vous réserve une surprise. Pirate, western ou détective : Garfield traverse des mondes hauts en couleur pour prouver que même dans ses rêves, il est le roi ! Utilisez des raccourcis ou des objets bonus pour changer le cours des courses et créez des moments inoubliables avec vos amis grâce à un mode multijoueur local ou en ligne.