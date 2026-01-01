Garfield – Escape from Monday se dévoile sur Nintendo Switch

Microids vient d'annoncer Garfield – Escape from Monday, une toute nouvelle aventure développée par OSome Studio. Le jeu sera disponible le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Alerte rouge : Un cauchemar en cuisine... et dans son sommeil !

Pour Garfield, passer la majeure partie de son temps à dormir fait partie de la routine. Mais lorsqu’il plonge dans un cauchemar bizarre, peuplé de légumes, de bonbons sans sucre et d'autres horreurs inimaginables, même le chat le plus paresseux du monde comprend que quelque chose ne va pas !

Après avoir mangé des lasagnes aux épinards inspirées de la recette du Chef Monday, Garfield tombe dans un sommeil profond... Pour que Garfield se réveille de ce cauchemar et réactive ses papilles gustatives, il doit se lancer dans une aventure délicieusement chaotique, où les joueurs exploreront des mondes truffés d'ennemis, de défis et de lasagnes.

Heureusement, Garfield peut compter sur Jon et ses amis Odie, Arlene et Pookie, ainsi que sur une collection de costumes spéciaux comprenant la dinde, le surfeur et le cowboy, chacun doté de sa propre compétence unique pour surmonter les dangers qui rôdent dans les rêves de Garfield.

À propos de Garfield – Escape from Monday :