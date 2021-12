Gardener’s Path - Aventure et puzzle se rencontrent sur Nintendo Switch

Projet signé Viridino Studiosare et porté sur Nintendo Switch par Ratalaika Games, Gardener’s Path se présente comme un petit jeu mêlant puzzle et aventure en vue de dessus. Proposé au petit prix de 4,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Gardener's Path est un jeu de puzzle au tour par tour, qui consiste à combattre des insectes géants et à protéger des jardins souterrains.

Résolvez des énigmes de plus en plus complexes dispersées dans 60 jardins artisanaux, chacun ayant son propre lot d'amis et d'ennemis. Prenez l'avantage dans un combat en brandissant de puissants artefacts, vous permettant de voyager dans le temps et d'effectuer des attaques élémentaires.

Remplissez votre devoir de jardinier, et faites face aux insectes géants, pour protéger ceux qui vous sont chers.

FONCTIONNALITÉS