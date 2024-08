Garden Witch Life aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch

L'éditeur SOEDESCO et Freetime Studio viennent d'annoncer que leur nouvelle expérience mêlant RPG et simulation de vie dénommée Garden Witch Life aura le droit à une version physique et une sortie numérique avancée de quelques jours. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents la version numérique est désormais prévue pour le pour le 12 septembre 2024 , La version physique quant à elle sera disponible le 4 octobre 2024. nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Vous incarnez une petite sorcière qui vient de perdre son travail dans une grande ville. Tout ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, mais vous avez désormais l'occasion de repartir de zéro sur une petite île pleine de possibilités ! Cultivez votre propre jardin magique, décorez votre cabane croulante, occupez-vous de créatures à croquer et faites-vous de nouveaux amis. Préparez de nouvelles recettes délicieuses à l'aide des ingrédients que vous aurez fait pousser et intégrez une merveilleuse communauté où entraide et solidarité sont les maîtres-mots ! Caractéristiques : Transformez une vieille monoculture morte en un jardin prospère, diversifié et magique.

Créez un foyer pour de nombreuses créatures mignonnes - et caressez-les toutes !

Cultivez et récoltez les fruits, légumes, herbes et fleurs biologiques les plus frais.

Découvrez et cuisinez de délicieuses recettes uniques du monde entier dans votre chaudron magique.

Liez-vous d'amitié avec les villageois et aidez-les à retrouver l'esprit de communauté.

Exprimez-vous en décorant votre lieu de vie avec vos propres créations.

Explorez l'île et découvrez son histoire ancienne.