Garden Simulator vient planter sa graine sur Nintendo Switch

Le monde des simulations ne connaît aucune limite ! Toplitz Productions et PRODUKTIVKELLER Studios débarquent ce jeudi 11 mai sur Nintendo Switch et supports concurrents avec la sortie de Garden Simulator. Proposé au prix de 24,99€ et ayant déjà trouvé son public sur Steam, nous vous laissons visionner ci-dessous un trailer de présentation.

L'amour du jardinage est une graine éternelle que l'on ne sème qu'une fois.

Légumes frais, fruits sains et jolies fleurs - occupez-vous dès maintenant de votre jardin ouvrier et passez à la récolte. Fini l'ennui à la maison - aujourd'hui, vous allez profiter de la nature. Cultivez votre propre jardin virtuel, prenez soin des plantes, récoltez-les et vendez-les.

Avec Garden Simulator, obtenez votre parcelle de terrain, placez des éléments décoratifs et faites pousser vos plantes avant la récolte. Plus votre rendement sera élevé, plus vous pourrez vendre et dépenser de l'argent pour améliorer votre petit coin de paradis. Avec d'innombrables fonctionnalités et du contenu supplémentaire à débloquer, votre main verte sera mise à rude épreuve !

Tondeuse à gazon, arrosoir et semis vous attendent - préparez-vous pour un beau moment de détente dans la nature. Et n'oubliez pas : un jardin ne s'entretient pas assis à l'ombre en se disant « Oh, ce qu'il est beau ».