Garden of the Sea - Le farming simulator à la première personne est disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez de nouvelles expériences dans le genre du farming simulator, Garden of the Sea propose aux joueurs une aventure entièrement à la première personne pour favoriser l'immersion dans ce nouveau monde coloré. Disponible depuis le 24 Octobre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir sont trailer dédié ci-dessous.

Garden of the Sea vous invite à jouer, fabriquer et explorer à votre propre rythme. Oubliez les contraintes de la vie quotidienne et laissez-vous emporter par un monde de créativité et de découvertes.

Si vous recherchez la progression et l'aventure, vous les trouverez. Si vous recherchez le repos et la relaxation méditative, ne bougez pas et laissez le monde suivre son cours.

Créez des massifs de plantes surélevés, des clôtures, des treillis et des décorations pour une variété de légumes et de fleurs.

Nourrissez et prenez soin des créatures locales en découvrant leurs aliments préférés.

Allez à la pêche pour trouver de nouveaux amis dans votre étang.

Construisez et améliorez votre maison. Décorez et aménagez-la pour vous sentir comme chez vous.

Cuisinez de nouveaux plats avec les légumes que vous avez cultivés vous-même !

Restez éveillé toute la nuit.

Partez en exploration avec votre bateau !

Accomplissez des quêtes pour débloquer des aventures, des créatures, etc.

Encouragez vos amis animaux à faire des petits.

Trouvez le meilleur endroit pour méditer.

Conservez vos moments préférés grâce à l'appareil photo du jeu.

...et bien plus encore !