Garden In! - Réalisez le plus beau jardin interactif sur Nintendo Switch

Premier titre du studio italien Dramatic Iceberg, Garden In! se présente comme un bac à sable vous demandant de créer une pièce à votre goût en cultivant diverses plantes. Attendu début 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur PC, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Le jeu commence dans une pièce que vous devez décorer à votre goût. Votre pièce est en fait un parfait petit bac à sable dans lequel vous pouvez déplacer les meubles, peindre l'environnement et, surtout, faire pousser des plantes. Beaucoup de plantes.

Au début, vous avez quelques graines à votre disposition, vous pouvez les planter dans de la terre, de l'eau, des pierres, et vous avez le choix entre quelques pots. Mais au fur et à mesure que vous progressez, que vous combinez différentes graines et que vous essayez différentes conditions de culture, votre bibliothèque de graines ne cesse de s'enrichir, jusqu'à ce que vous deveniez l'horticulteur le plus avancé du monde. Vous débloquez également de nouvelles pièces et zones en poursuivant le jeu.