Ganryu 2 - Miyamoto Musashi de retour fin avril sur Nintendo Switch

Petite surprise du jour signée Just For Games en partenariat avec Storybird Studio, Ganryu 2 se présente comme la véritable suite du jeu d'arcade culte des années 90. Attendu pour le 22 avril 2022 , le titre aura également le droit à une version physique. Pour découvrir toutes les informations sur le jeu et sa distribution, nous vous laissons découvrir le trailer et son communiqué officiel ci-dessous.

Véritable suite du jeu d'arcade Ganryu sorti il y a maintenant plus de 20 ans, Ganryu 2 met au cœur de son gameplay une action effrénée dans des environnements en pixel-art magnifiques. Ganryu 2 sera disponible sur Steam, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One dès le 22 avril 2022. Les amateurs de versions physiques pourront également retrouver le jeu en boîte sur Nintendo Switch et Playstation 4, disponible également le 22 avril 2022. Les collectionneurs auront également l'opportunité de mettre la main sur une édition limitée sur ces mêmes consoles, avec une jaquette différente, un certificat d'authenticité, un sticker numéroté ainsi qu'un bonus mystérieux qui sera bientôt dévoilé. Les précommandes sont ouvertes pour les versions physiques, ainsi que sur les stores numériques des différents éditeurs.