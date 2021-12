Gang Beasts - La baston mignonne est disponible en boîte sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de créatures humanoïdes loufoques n'ayant pas peur de se mettre sur la tête entre amis, le jeu Gang Beasts est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique. Fruit du partenariat entre Skybound Games, le studio indépendant Britannique Boneloaf et Just For Games, la version boîte du jeu, à retrouver dans les boutiques comme amazon ou fnac comprend la cartouche de jeu, ainsi qu'une ffeuille d'autocollants aux motifs aléatoires.

À propos de Gang Beasts : Gang Beasts est un party-game amusant où les joueurs vont devoir se battre sans aucune règles dans des environnements complètement loufoques ! Les héros, fait de gélatine, auront le droit à tous les coups possibles et inimaginables pour être le dernier en vie... Le tout, avec une physique surréaliste pour rendre les combats épiques et à mourir de rire à coup sûr ! Caractéristiques principales : Une bataille amusante - Seul ou jusqu'à 4, battez vous jusqu'à faire tomber vos adversaires. Montrez qui est le plus fort dans des combats acharnés !

Une ville surprenante - Découvrez les différents décors de Beef City, tous aussi improbables les uns que les autres !

Des combattants sans foi ni loi - Incarnez l'un des héros gélatineux de Gang Beasts et tenter par tous les moyens de venir à bout de votre adversaire et de le faire tomber de son terrain ! Tous les coups sont permis, alors soyez imaginatifs !

Un corps gélatineux - Grâce aux corps gélatineux des combattants, créez des situations loufoques en jouant avec une physique surréaliste !

Bonus de l'édition physique - Chaque boîte contient une planche exclusive de stickers aléatoires !