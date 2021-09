Gaming Goes to Hollywood - Quand le jeu vidéo s'invite au cinéma, en précommande chez les éditions Omaké Books

Si une partie des fans de Nintendo attendent impatiemment la sortie du film Super Mario Bros. réalisé par le studio Illumination, il est parfois bon de rappeler que la rencontre du cinéma et du jeu vidéo ça ne date pas d'hier. Des prémices dans les années 70 jusqu'aux films live et d'animation de notre époque en passant par les séries, de nombreuses licences du jeu vidéo se sont amusées à passer devant la caméra. Beaucoup plus riche que ce que peuvent le croire les gens, cette culture mixant le 7ème art et le jeu vidéo se voit aujourd'hui décryptée dans un tout nouvel ouvrage signé Claude Gaillard, John Prate et Olivier Lehmann, sous le label d'édition Omaké Books : Gaming Goes to Hollywood.

- Gaming Goes to Hollywood -

Proposé en édition standard et en édition collector limitée à 1000 exemplaires, Gaming Goes to Hollywood sera officiellement disponible à partir du 28 octobre 2021.