Gamescom 2021: Nintendo absent, la liste des participants révélée

L'un des "autres grands salons du jeu vidéo" vient de confirmer son line-up d'éditeurs et de développeurs présents lors de son édition annuelle. La Gamescom 2021 aura lieu du 25 au 28 août en dématérialisé uniquement, en temps normal cet événement se déroule dans la ville de Cologne en Allemagne. Véritable E3 européen, la Gamescom fait partie de l'un des grands salons annuels et fait souvent office de belle opportunité pour les développeurs et les éditeurs de révéler de gros projets.

Malheureusement, cette année Nintendo sautera l'événement (en faveur d'un Nintendo Direct peu après, espérons-le) et ne présentera donc aucune nouveauté ou aucun jeu. Cependant, au vu du nombre de participants il est très probable, si ce n'est certain, que nous aurons de belles annonces pour la Nintendo Switch au cours de ces trois jours.

Voici la liste de tous les participants de cette édition 2021 :

Nous pouvons donc attendre des annonces nous concernant directement de la part de plusieurs de ces invités tels Ubisoft, SEGA, Team 17 (Overcooked ou Worms par exemple) et bien d'autres... Qu'attendez-vous de cette édition 2021 de la Gamescom ?

