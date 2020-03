Gamescom 2020 - Nintendo sera bien présent au salon

À une période où les rassemblements et autres salons sont de plus en plus surveillés et annulés pour cause de Coronavirus, la Gamescom 2020 qui se tiendra du 25 au 29 août 2020 commence déjà à se préparer et à annoncer les premiers exposants qui seront présents lors de l'évènement. Sans grande surprise, Nintendo sera de la partie, tout comme Koch Media, Ubisoft ou encore Microsoft pour ne citer qu'eux.

Pour avoir un aperçu complet de ceux qui ont d'ores et déjà répondu à l'appel, nous vous laissons ci-dessous la liste officielle dévoilée sur la page Twitter du salon. Il ne reste qu'à patienter jusqu'à ce que d'autres éditeurs / développeurs ne se manifestent d'ici là.