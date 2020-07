Gamer Girl - La bande-annonce retirée de Youtube après des critiques virulentes des internautes

Cette semaine, Wales Interactive et FMV Future ont dévoilé à la presse et aux internautes un nouveau jeu en FMV : Gamer Girl à paraître sur différents supports dont la Nintendo Switch. Ce titre vous place dans la peau du modérateur de la célèbre streameuse Abicake99, en proie au harcèlement d'un follower. Si l'idée partait d'un bon sentiment, à savoir faire connaitre à un large public les problèmes que rencontre la communauté de streameuses dans le monde du jeu vidéo, Gamer Girl s'est pris un flux de retour négatifs de la part de certains joueurs, qui voient avec la sortie du titre la banalisation du harcèlement 2.0. Il est notamment reproché au titre d'être présenté au mauvais moment, alors qu'une autre streameuse dénommée Sweet Anita fait également face à ce même problème de harcèlement.

Suite à cette vague de complainte, Wales Interactive et FMV Future ont tout simplement retiré le trailer de leur page Youtube, mais on également supprimé les accès aux dossiers mis à disposition de la presse. En attendant d'avoir plus d'informations sur la sortie (ou non) de Gamer Girl, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel de Wales Interactive.