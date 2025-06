GameChat - Un numéro de téléphone nécessaire pour activer la fonctionnalité

Vous n'êtes pas sans savoir que la Nintendo Switch 2 est accompagnée d'une nouvelle fonctionnalité dénommée GameChat qui vous permettra d'échanger en live avec vos amis. Si plusieurs personnes, dont votre serviteur, s'inquiétaient des dérives potentielles de laisser les plus jeunes joueurs pouvoir communiquer en ligne (comme à l'époque du Miiverse), plusieurs restrictions ont été mises en place, dont la nécessité d'être enregistré dans notre liste d'ami pour pouvoir communiquer et partager son écran.

Une autre des sécurités du Gamechat a également été dévoilée, mais cette dernière fait un peu plus grincer des dents. En plus de bénéficier d'un abonnement au Nintendo Switch Online, les joueurs devront valider leur enregistrement en utilisant le numéro de téléphone portable enregistré sur leur compte Nintendo. Ce choix est justifié par Nintendo pour renforcer la sécurité, et simplifier la gestion des sanctions contre les joueurs qui ne respecteraient par les règles de bienséances (ou d'éventuels contournements du système). Si l'aspect sécuritaire est un bon argument, bon nombre de joueurs craignent, à juste titre, une mauvaise utilisation de leurs données personnelles, voire un potentiel piratage des bases de données internes de Nintendo, envoyant les informations personnelles dans la nature comme à l'époque du PSN en 2011, ou plus récemment le piratage de Free.

Vérification par SMS Par mesure de sécurité supplémentaire, une vérification par SMS est requise pour configurer GameChat. Le numéro de téléphone enregistré sur votre compte Nintendo sera utilisé. Signaler un contenu offensant Vous pouvez signaler un utilisateur qui vous a mis(e) mal à l'aise ou harcelé(e) lors d'un chat. Si le comportement signalé est confirmé, des mesures telles que la suspension du compte Nintendo en question peuvent être prises.

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez configurer votre numéro de téléphone dès à présent sur votre compte Nintendo. À noter que plusieurs informations quant à l'utilisation de ce numéro de téléphone sont d'ores et déjà renseignées.