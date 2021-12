Game Awards 2021 - Saber Interactive présentera de nouveaux jeux durant l'événement

Studio Américain relativement peu connu à ses débuts, Saber Interactive a su se faire petit à petit une place dans le secteur du jeu vidéo. Connu et apprécié par les joueurs Nintendo Switch avec divers titres portés par leur soin sur la console (The Witcher 3 entre autres), nous apprenons dans un communiqué officiel que le développeur sera de la partie à l'occasion des Game Awards 2021 pour présenter 5 titres à venir. Si l'on ignore encore la nature des jeux, ainsi que les plateformes qui les accueilleront, cela laisse tout de même rêveur les joueurs. Pour en savoir plus, rendez-vous ce vendredi sur la chaîne TwitchGaming. à partir de ce vendredi à 4h30 du matin , et dans le Twitch Winter Gathering, qui sera diffusé vendredi à 22h50 sur la chaîne TwitchGaming.

Saber Interactive célèbre cette année son 20e anniversaire, et il est étonnant de constater à quel point la société a évolué au cours de cette période. Notre société est connue depuis longtemps pour son excellente réputation en tant que développeur, et depuis que nous avons rejoint la famille Embracer, nous avons continué à nous développer sur ce front en acquérant certains des studios les plus talentueux du monde entier. Dans le même temps, nous avons discrètement mis en place notre division d'édition et notre gamme de produits, qui est sur le point de se développer rapidement avec l'annonce de plusieurs nouveaux titres pour 2022 et au-delà (...) Nous dévoilerons d'autres titres de notre catalogue très diversifié lors d'annonces et de bandes-annonces qui auront lieu plus tard cette semaine aux Game Awards et au Twitch Winter Gathering. Vous allez beaucoup entendre parler de Saber Interactive prochainement. Todd Hollenshead - Responsable de l'édition chez Saber Interactive