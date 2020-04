Galaxy of Pen and Paper lance ses dés sur Nintendo Switch

Suite spirituelle de Knights of Pen & Paper, Galaxy of Pen and Paper vous met dans la peau d'un groupe de jeunes dans les années 90, se lançant cette fois-ci dans un jeu de rôle papier sur le thème de l'espace. Disponible dès aujourd'hui sue l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu, ainsi qu'un trailer. Affiché au prix de 12.49€, Galaxy of Pen and Paper est aussi proposé dans un pack dénommé Pen and Paper Game Bundle, affiché au prix de 23.99€ et contenant les deux épisodes Knights of Pen & Paper en plus de Galaxy of Pen and Paper.

Galaxy of Pen & Paper est un RPG au tour par tour qui s’empare de vos jeux de rôles papiers préférés et les envoie en orbite.

En 1999, un groupe d’amis affronte les dangers d’une nouvelle galaxie bien étrange, avec pour seules armes : des dés et des compétences uniques. Le joueur crée son propre Maître de Jeu et constitue le groupe qui gagnera prestige et compétences en jouant à des campagnes toutes aussi étranges et excitantes les unes que les autres. Galaxy of Pen & Paper va plus loin que son prédécesseur, Knights of Pen & Paper, en proposant un univers plus grand, un choix de races plus étendu et un nouveau cadre de science-fiction plein d’imagination. Caractéristiques : Combat au tour par tour

Archétypes de personnages personnalisables

Une vaste galaxie composée de nombreux systèmes et planètes à explorer

Système de jet de dés intégré pour une impression de jeu de rôle papier authentique

Difficulté des combats ajustable

Pas d’achat en jeu

Source : Nintendo