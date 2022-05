Galacticon - Un nouveau titre ancré dans les années 80 débarque sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de rétrogaming, Radin Games et Flynn's Arcade proposent aux joueurs une expérience qui va sentir bon les années 80 avec la sortie de Galacticon sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 22 mai 2022 au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Galacticon est un jeu vidéo ayant l'aspect et la convivialité des jeux de cabinet d'arcade du début des années 80 qui reprend la jouabilité et le plaisir imbattables de ces classiques, mais avec des touches de "puzzle" pour augmenter les points bonus et inscrire votre score dans le tableau des meilleurs scores locaux (ou même dans le classement mondial).

HISTOIRE :

Les humains sont de minuscules créatures d'une planète de la ceinture extérieure qui, grâce à leurs monstruosités biomécaniques, ont envahi, exploité et asservi la plupart des espèces de la galaxie.

Le conseil interestellaire s'est réuni pour la première fois depuis des lustres et a déterminé qu'il ne restait qu'une seule option pour exterminer ce fléau... une option qui a toujours été redoutée parce qu'elle pourrait être aussi puissante que dangereuse :

Invoquez le Galacticon, une créature légendaire mortelle - mi-dieu, mi-machine - et priez pour que tout se passe bien...

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :