Galacide - Le mélange improbable Shoot'em up et Puzzle annoncé sur Nintendo Switch

Difficile d'imaginer un jeu mêlant la nervosité d'un shoot'em up avec un niveau de réflexion attendu dans la plupart des jeux de puzzles ? C'est pourtant ce qu'a réussi à créer le studio Puny Human avec son jeu Galacide. Disponible sur divers supports dont la Nintendo Switch à partir du 23 octobre , vous trouverez ci-dessous un trailer de présentation accompagné d'un descriptif officiel.

Aujourd'hui, Puny Human, un studio de développement de jeux indépendant qui aime s'amuser, est ravi d'annoncer que son jeu de réflexion SHMUP-Puzzler Galacide sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 23 octobre ! Actuellement classé "positif" sur Steam, Galacide prend les contrôles serrés et la vitesse d'un jeu SHMUP et le combine avec un système de puzzle de type match-3. Les joueurs voyagent à travers la galaxie en combattant des hordes de navires ennemis tout en utilisant leurs compétences en résolution de puzzles pour creuser un tunnel à travers le Bitwall, qui ne cesse de progresser.

C'est à vous d'arrêter l'invasion des Aliens ! Galacide exige des joueurs qu'ils franchissent des lignes entre les manœuvres à travers des légions de vaisseaux spatiaux ennemis et l'utilisation de leur capacité à résoudre des énigmes pour tenir à distance la masse croissante de technologies extraterrestres mortelles. Les joueurs doivent associer des compétences de déplacement rapide pour esquiver les attaques et éliminer les ennemis, avec l'intelligence nécessaire pour résoudre les puzzles, ou subir le mortel Bitwall ! Les méchants lâcheront des morceaux de ferraille de couleur que les joueurs pourront tirer sur le Bitwall pour faire correspondre 4 blocs de même couleur ou plus et créer un chemin pour avancer à travers. Un mélange précis de vitesse, d'habileté et de réflexion rapide est la clé du succès et de la sécurité de la galaxie !

Galacide est équipé d'une multitude de modes de jeu différents qui plairont aux joueurs les plus exigeants. Plongez dans l'action en solo avec le mode Campagne pour découvrir la source de l'invasion et vous frayer un chemin jusqu'à la ligne d'arrivée, ou faites équipe avec des copains en coop à 4 joueurs. Une fois que vous avez sauvé l'univers et maîtrisé les compétences, essayez le mode de jeu sans fin et voyez combien de temps vous pouvez tenir. Pour les pacifistes, Puny Human a également prévu un mode Puzzle sans violence, qui permet aux joueurs de relâcher leur gâchette et de se concentrer sur le côté le plus intelligent des choses.

Caractéristiques :