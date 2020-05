Gal*Gun 2 Complete Edition fera feu le 14 mai sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 13 avril 2018, le FPS coquin Gal*Gun 2 développé par Inti Creates s'apprête à ressortir dans une version boostée aux hormones. Baptisée Gal*Gun 2 : Complete Edition, cette version sera disponible à compter du 14 mai sur l'eShop de la Nintendo Switch, et proposera le jeu de base ainsi que les 21 costumes parus initialement en DLC, le tout pour la modique somme de 59,99€.

A titre informatif, le jeu de base est proposé à 39,99€, et les costumes à 4,49€ l'unité, soit un total de 94,29€ de DLC. Cette Complete Edition est donc idéale si vous souhaitez profiter du titre au maximum. Contre toute attente, il se trouve que derrière les poitrines et petites culottes se cache un jeu assez intéressant comme on a pu le relever dans notre test du jeu original.