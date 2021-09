G-DARIUS HD - Le titre culte de 1997 enfin disponible sur Nintendo Switch

24 ans après sa sortie originale, le jeu vidéo G-Darius est enfin disponible dans une version remasterisée sobrement intitulée G-Darius HD. sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre aura également le droit à sa version physique à partir du 29 octobre dans le commerce.

Envolez-vous à bord de l'emblématique Silver Hawk et plongez dans un jeu palpitant avec des visuels HD modernes ou des graphismes rétro-arcade authentiques.

Vivez les conflits entre le Royaume d'Amnelia et l'impitoyable Empire de Thiima qui ont eu lieu avant la bataille entre les Darian's et Belsar. Pendant ce conflit, les emblématiques Silver Hawks de la série ont été créés pour utiliser le système unique de balle de capture du jeu qui vous permet de forger votre propre stratégie et de prendre l'avantage sur l'ennemi !

G-DARIUS HD est le portage de ""G-DARIUS"" en haute résolution - développé par les spécialistes de la remasterisation de M2.

Des batailles de boss épiques à la bande-son mémorable, G-DARIUS s'est distingué lors de sa sortie dans les salles d'arcade. Aujourd'hui encore, les critiques et les fans font l'éloge de ce jeu, qu'ils considèrent comme un excellent exemple de la manière de transposer correctement une série de jeux 2D en 3D.