FZ: Formation Z annoncé sur Nintendo Switch 2
Clear River Games vient d'annoncer un partenariat avec le développeur City Connection pour proposer aux joueurs de découvrir le shooter japonais FZ: Formation Z sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 9 juin 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.
FZ: Formation Z renaît à l'ère moderne avec des graphismes entièrement mis à jour et une toute nouvelle bande-son composée par Daisuke Matsumoto. Fidèle au gameplay classique et aux commandes intuitives qui ont fait la renommée du jeu original, les joueurs doivent une fois de plus faire cavalier seul, vaincre une vague d'ennemis féroces et passer d'une forme à l'autre dans cette incroyable nouvelle version d'un classique, qui propose une multitude d'armes inédites, des effets graphiques éblouissants et des actions dynamiques.
Voici ce qui attend les joueurs assez audacieux pour s'installer aux commandes d'une armada métallique monoplace !
- Un gameplay transformable unique : dominez la terre et conquérir les airs ! - L'étonnant Ixpel peut se transformer en temps réel entre une forme robotique (idéale pour la terre) et un avion de chasse (pour conquérir les airs) tant que l'énergie des joueurs tient le coup. Dominez le terrain avec des attaques au corps à corps et des tirs de précision ou transformez-vous en avion pour traverser le champ de bataille à une vitesse fulgurante ! Parcourez librement cinq missions riches en adrénaline et tracez votre propre chemin vers la victoire.
- Personnalisez vos performances dans l'usine - Les joueurs peuvent utiliser les points FZ gagnés lors des missions pour débloquer de nouveaux Ixpel et des objets cosmétiques. Améliorez votre puissance de feu en équipant quatre emplacements disponibles de modules, tous conçus pour dominer vos ennemis. Les joueurs décident eux-mêmes s'ils choisissent de construire un Ixpel équilibré avec une attaque bien équilibrée, ou s'ils préfèrent se concentrer sur l'amélioration d'une seule caractéristique, en développant ses capacités jusqu'à leur limite absolue. C'est à chaque joueur de concevoir une stratégie d'attaque personnalisée, unique et adaptée à ses préférences. Grâce à l'échange de pièces, au choix de couleurs et aux autocollants personnalisés, les joueurs peuvent construire un Ixpel aussi unique qu'eux !
- Repoussez vos limites dans le mode Score Attack - Terminez une mission pour débloquer le mode Score Attack. Ici, les joueurs peuvent relever des défis individuels dans le but de battre leur meilleur score, avec des scores élevés enregistrés pour chaque zone. Utilisez votre Ixpel entièrement personnalisé pour réécrire les records.
- Archives exhaustives - Enregistrez votre quête épique et votre parcours au combat pour revivre l'action épique à une date ultérieure !
- Historique de guerre - Suivez le nombre total d'ennemis vaincus, les missions accomplies et bien plus encore.
- Données sur les ennemis - Vous trouverez ici une encyclopédie détaillée de tous les ennemis vaincus par les joueurs, que vous pourrez consulter ultérieurement !
- Galerie - Débloquez de superbes illustrations en relevant des défis spécifiques dans le jeu. Au fur et à mesure que vous combattez, votre héritage s'enrichit. Continuez à vous battre pour compléter vos archives de combat !