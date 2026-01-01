FZ: Formation Z annoncé sur Nintendo Switch 2

Clear River Games vient d'annoncer un partenariat avec le développeur City Connection pour proposer aux joueurs de découvrir le shooter japonais FZ: Formation Z sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 9 juin 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

FZ: Formation Z renaît à l'ère moderne avec des graphismes entièrement mis à jour et une toute nouvelle bande-son composée par Daisuke Matsumoto. Fidèle au gameplay classique et aux commandes intuitives qui ont fait la renommée du jeu original, les joueurs doivent une fois de plus faire cavalier seul, vaincre une vague d'ennemis féroces et passer d'une forme à l'autre dans cette incroyable nouvelle version d'un classique, qui propose une multitude d'armes inédites, des effets graphiques éblouissants et des actions dynamiques.

Voici ce qui attend les joueurs assez audacieux pour s'installer aux commandes d'une armada métallique monoplace !