Fusion Paradox - Un nouveau shooter rogue-like disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un titre mélangeant jeu de tir et rogue-like, Fusion Paradox devrait potentiellement vous intéresser. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€ depuis le 1er novembre , nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Défie l'ancienne déesse de la guerre et libère l'Agence des forces et des anomalies sous l'emprise desquelles elle se trouve, dans un jeu de type shoot 'em up à défilement et d'action roguelike.

Pas à pas, explore l'Agence de lutte contre les menaces surnaturelles, découvre ses mystères et ses secrets en te dirigeant progressivement vers le dernier étage, lieu où se déroule l'étude de l'une des découvertes les plus importantes et les plus mystérieuses de notre ère : la tombe de l'ancienne déesse de la guerre Anat. Le héros est l'un des agents spéciaux arrivé après l'alerte rouge. Après avoir repris connaissance dans un laboratoire secret, le héros se rend compte que tous les résidents de l'Agence ont perdu la raison, et qu'il a été soumis à d'étranges effets énergétiques. Résultat, il est victime d'amnésie rétrograde et a la capacité de changer d'état. En te frayant un chemin à travers de nombreux obstacles, dont une horde de possédés, tu dois te rendre à la source principale de la menace afin de libérer l'Agence et d'empêcher le danger de se propager au monde extérieur.

Le gameplay combine des éléments d'un shoot 'em up à défilement et d'un jeu d'action roguelike, avec un système de combats dynamiques juste assez pour tester tes compétences de lutte contre le mal.

L'Agence est un bâtiment en constante évolution. On y trouve des salles bien conçues et des labyrinthes générés aléatoirement, dont la tâche est de ralentir la propagation des forces de l'autre monde et de protéger l'Agence contre toute éventuelle menace en cas de danger. Plus le niveau de menace est élevé, plus le niveau d'obstacles sur ton chemin est élevé.

Particularités :