FUSER - Profitez du confinement pour devenir le DJ de demain

Votre sens de la mode : L’individualité est la clé pour devenir la tête d’affiche de tout festival. Débloquez et personnalisez vos looks avec de nouvelles tenues, des casques hors du commun, des tattoos et de la peinture corporelle. Mais ça ne s’arrête pas ici, la scène est elle aussi personnalisable avec des effets visuels, pyrotechniques, et bien plus encore.