Funko Pop dévoile une nouvelle vague de figurines Pokémon

Avis aux amateurs de figurines Funko Pop, à l'occasion du Festival du Jouet 2020 se déroulant à New York, la firme a dévoilé une nouvelle collection de figurines à l'effigie des créatures de la licence Pokémon. Ainsi, en plus des figurines des starters de la 1ère génération, et des mascottes Pikachu et Evoli, vous pourrez très bientôt retrouver dans les étals les Pokémon suivant :

Pikachu (nouvelle pose)

Caninos

Osselait

Rattata

Si nous ignorons encore tout de leur tarif et de leur parution, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premier visuel des figurines. Ne reste plus qu'à voir si elles seront facile à trouver par chez nous, ou si nous devrons passer pas la case import.

Source : Funko