FUNFIT - Un nouveau programme de fitness pour se bâtir un corps d'Apollon en un temps record... ou pas !

Si comme votre serviteur vous avez une fâcheuse tendance à travailler sur votre ordi en dévorant sucreries et autres joyeusetés, tout en vous demandant comment faire pour perdre rapidement vos poignées d'amour, voici la news que vous attendiez tous ! Breakfirst Games et Just For Games ont dévoilé ce jour un tout nouveau programme sportif révolutionnaire pour obtenir un corps Ultra Mega Xtra musclé en une seule et unique séance : FUNFIT !

Vous l'aurez compris, ce nouveau titre se présentant comme une simulation d'entretient physique ne se prend pas du tout au sérieux, et vous proposera une expérience bien différente que ce que vous propose LE Coach, votre préparateur de remise en forme d'un jour. Attendu dans le courant de l'années 2022 , nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.