FULL METAL SCHOOLGIRL s'offre une première promotion sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti en octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, D3PUBLISHER vient d'annoncer la première promotion estivale pour son roguelike FULL METAL SCHOOLGIRL sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Désormais au prix de 34,99€ jusqu'au 7 janviers 2026, nous vous laissons (re)découvrir ci-dessous un trailer du jeu.

Histoire

En 2089, la Fédération unifiée du Japon est une puissance industrielle, mais aussi l'un des pays où l'on travaille le plus au monde.

Dans ce futur malsain, l'économie est en plein essor et travailler 24 heures sur 24 est considéré comme une vertu.

Le cœur de l'industrie, de l'économie et du système social de ce pays est contrôlé par une seule et même méga-entreprise.

La folie meurtrière d'une écolière entièrement mécanisée

Une héroïne cyborg entièrement armée fait irruption dans une entreprise géante et se livre à une fusillade effrénée et à des combats à l'épée dans cette aventure palpitante mettant en scène des écolières cyborgs. Le sentiment d'immoralité est irrésistible lorsque vous vous introduisez dans un bureau et semez le chaos.

Une histoire de vengeance contre une entreprise géante et exploiteuse

Votre ennemi est la plus grande entreprise du monde, Meternal Jobz. Les esclaves cyborgs de l'entreprise, connus sous le nom de « Working Dead », qui se battent sans relâche comme des guerriers d'entreprise jusqu'à la mort, vous barrent la route. Ils vous attaqueront en masse, misant sur leur nombre. Ne montrez aucune pitié, éliminez-les tous !

Combat rapproché dans un bâtiment en constante évolution

Le champ de bataille est un gratte-ciel de 100 étages. Le PDG maléfique vous attend au dernier étage. Chaque étage change de structure à chaque fois que vous y entrez, et il existe également un système de sécurité semblable à un piège. Dominez le champ de bataille à chaque étage pour atteindre le sommet.

Des combats diffusés en direct !? Utilisez les dons pour vous améliorer !

Utilisez les matériaux et les récompenses obtenus en battant vos ennemis pour améliorer et personnaliser votre Machine Girl. L'équipement et les programmes d'amélioration obtenus dans la boîte d'objets, ainsi que les modifications pré-déploiement, comprennent plus de 100 éléments de base. Utilisez-les pour relever le défi encore et encore. Même si vous vous sentez impuissant, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul... les spectateurs de votre diffusion en direct vous encouragent. Plus le nombre de spectateurs augmente, plus le soutien augmente. Financez vos améliorations grâce aux dons que vous recevez.