Full Circle : le JRPG inspiré de l’âge d’or de la PSX se dévoile en vidéo

Le développeur solo indépendant 2ndPlayerGames et l’éditeur Deck13 Spotlight ont dévoilé à l'occasion de l’Indie Quest 2026 Showcase Full Circle, leur JRPG indé en 2.5HD inspiré des classiques de l’ère de la PlayStation 1. Le titre sera jouable pour la première fois à la Gamescom, et aura le droit à une sortie sur PC ainsi que sur consoles, sans plus de précisions pour le moment sur les machines concernées. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Dans un monde post-apocalyptique où des bêtes mutantes sillonnent la planète et où la toxicité de l’air menace toute forme de vie, l’Humanité a trouvé refuge dans des cités aériennes. Mais le temps est venu de regagner la surface de la Terre.

De jeunes héros ont été formés avec pour seul objectif : braver la nature redevenue sauvage et préserver le tout dernier refuge de l’Humanité. Alors qu’une expédition au-delà des murs révèle l’existence de survivants, de cités rivales et de secrets auxquels nul ne les avait préparés, tout ce en quoi ils croyaient semble s’effondrer.

Fonctionnalités