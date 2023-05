FUFUFU : Un roguelite de folie en approche sur Nintendo Switch

Titre développé par Potofu Studio, prévu pour une sortie sur Nintendo Switch en 2024 , FUFUFU va mêler roguelite et party game. Dans ce titre, les joueurs se retrouveront dans une arène colorée pour s'affronter avec des personnages délirants. Mélange unique de roguelite, avec des éléments de progression et de génération procédurale, et de party game, avec des mécaniques de jeu accessibles et amusantes pour tous FUFUFU a tout pour intriguer.

Pour comprendre un peu mieux la folie qui émane de ce mélange entre roguelite et party game a plusieurs, n'hésitez pas à visionner sa bande-annonce ci-dessous.



Vivez une aventure loufoque et colorée entre amis ou en famille : avec des chats, des moutons, des doigts, des nez et tout un tas de surprises.



Mais pas que ... FUFUFU est surtout un savoureux et original mélange entre deux genres, roguelite et wario ware.

Une aventure unique en coopération pleine de Fu-rires, accessible à tout le monde où vous n'aurez que deux choses à faire, rire et courir.







Seul ou jusqu'à 4 joueurs en coopération, FUFUFU est un concentré de situations loufoques et mini-jeux délirants dans une aventure roguelite.

Aventurez-vous dans le cirque de Cercamon et choisissez porte après porte qui de vos amis relèvera le prochain défi généré procéduralement.







Chut ! ne faites pas de bruit, le malicieux "Cercamon" a interdit le rire... ou pas !!!

Riez de vive voix et mettez une pagaille monstre pour redonner vie à une mystérieuse fête foraine et ses habitants.







Plus on est de fous plus on rit !

Du rire moqueur au rire communicatif, personnalisez votre style pour des combinaisons toujours plus déjantées.