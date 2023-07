Fruitbus se dévoile sur Nintendo Switch

Les créateurs de Among the Sleep, Mosaic, et Sunlight reviennent en 2024 avec une toute nouvelle création dénommée Fruitbus, un jeu mêlant aventure et expérience food truck. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Un voyage de saveurs et d'amitiés attend les joueurs dans Fruitbus. Explorez un nouveau monde ouvert où le goût est primordial dans votre food truck entièrement personnalisable ; créez de nouveaux plats et nourrissez de nouveaux amis pour débloquer des histoires et des souvenirs uniques ; et recherchez des ingrédients frais pour nourrir les estomacs et les âmes avec une abondance de plats cuisinés maison.