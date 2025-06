FRONT MISSION 3: Remake est disponible sur Nintendo Switch

La licence FRONT MISSION est de retour avec le remake de son troisième opus, dénommé sobrement FRONT MISSION 3: Remake. Ce classique du Tactical-RPG est officiellement disponible depuis le 26 juin 2025 . Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Incarnez Kazuki et Ryogo alors que les tensions montent dans des zones militaires instables. Le destin de toute une région est entre vos mains : prenez le contrôle de puissants Wanzers et menez votre escouade à travers des combats intenses au tour par tour.

HISTOIRE

FRONT MISSION 3: Remake est un RPG tactique qui se déroule dans un futur où des nations et des entreprises se battent pour dominer un monde façonné par des mechas puissants appelés Wanzers.

Le jeu présente deux lignes narratives qui se divisent en fonction d’un choix précoce du protagoniste, Kazuki Takemura. Les deux histoires sont centrées sur une conspiration mondiale impliquant des armes secrètes, la cupidité des corporations et des agendas nationalistes.

L’histoire débute lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent, sans le savoir, impliqués dans un conflit militaire après une livraison de routine à une base. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoindra soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur un projet d'arme top secret appelé M.I.D.A.S.

Dans les deux routes, des thèmes comme la loyauté, la famille et l’éthique de la technologie sont explorés alors que Kazuki et son équipe luttent pour découvrir la vérité et éviter des conséquences catastrophiques.

CARACTÉRISTIQUES