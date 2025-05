FRONT MISSION 3: Remake annoncé sur Nintendo Switch

Et un, et deux, et trois remake ! Après la sortie des deux premiers opus FRONT MISSION sur consoles modernes, MegaPixel Studio S.A. et Forever Entertainment S.A. sont de retour pour proposer FRONT MISSION 3: Remake sur Nintendo Switch à partir du 26 juin 2025 au prix de 34,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

FRONT MISSION 3: Remake est un RPG tactique se déroulant dans un futur où nations et corporations se disputent la suprématie dans un monde façonné par de puissants mechas appelés Wanzers. Le jeu suit deux scénarios divergents, déterminés par un choix effectué au début de l’aventure par le protagoniste, Kazuki Takemura. Les deux récits tournent autour d’une conspiration mondiale impliquant des armes secrètes, la cupidité des entreprises et des agendas nationalistes. L’histoire commence lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent malgré eux mêlés à un conflit militaire, après une simple livraison dans une base de l’armée. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoint soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur le projet d’arme secrète M.I.D.A.S. Dans les deux itinéraires, les thèmes de la loyauté, de la famille et de l’éthique technologique sont explorés, alors que Kazuki et son équipe luttent pour découvrir la vérité et empêcher des conséquences catastrophiques. Caractéristiques du jeu Deux scénarios captivants – Plongez dans deux histoires immersives façonnées par vos choix, chacune offrant des perspectives et des défis uniques.

Graphismes et animations améliorés – Profitez de visuels retravaillés et d’animations plus fluides, adaptés aux standards actuels.

Musique réorchestrée – Redécouvrez une bande-son culte avec une nouvelle approche orchestrale.

Personnalisation du camouflage des Wanzers – Personnalisez vos Wanzers avec de nouveaux camouflages pour un look unique sur le champ de bataille.

Nouveau mode Combat Rapide – Plongez directement dans l’action grâce à un mode de combat dynamique et rapide.