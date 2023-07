Front Mission 2: Remake dévoile ses fonctionnalités dans un nouveau trailer

Après le remake du premier épisode en novembre dernier, Front Mission revient à l'assaut avec son second opus qui prendra le nom de Front Mission 2: Remake. Si nous n'avons toujours pas de date de sortie à nous mettre sous la dent pour ce Tactical-RPG mettant en avant des méchas, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu mettant en avant les principales caractéristiques de cet opus. Il ne reste maintenant plus qu'à savoir quand est-ce que nous aurons le droit de mettre la main sur cet opus, et si comme son aîné, on aura le droit ou non à une version physique. Nous vous tiendrons informés des prochaines informations communiquées par Forever Entertainment et Storm Trident.