From Space - Les aliens vous donnent rendez-vous cet automne sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Curve Games et Triangle Studios, From Space vous propose d'embarquer dans un nouveau titre de type Action-Shooter où vous devrez faire mordre la poussière à une myriade d'aliens. Attendu pour cet automne sur Nintendo Switch, Steam et Stadia, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

From Space est un jeu d'action et de tir extrêmement amusant pour quatre joueurs maximum, en solo ou en coopération. Des escouades d'amis doivent relever le défi de libérer la planète Terre de hordes infinies d'extraterrestres rose fluo menaçants, à l'aide d'un armement surdimensionné dans un monde post-apocalyptique. Les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail de personnages, chacun ayant des capacités et des armes uniques, afin de constituer la super-équipe ultime et de vaincre les méchants extraterrestres.

Le jeu offre aux joueurs un large choix d'armes, comme des lance-roquettes, des miniguns, des lance-flammes et bien plus encore ! Construisez votre spécification idéale et utilisez des objets tactiques, à savoir des grenades et des mines, ou ralentissez les hordes avec des barbelés et des tourelles à mitrailleuses pour anéantir l'ennemi extraterrestre. Il est essentiel de monter en niveau tout au long du jeu et d'attacher des perks spéciaux à votre personnage qui vous aideront à maîtriser l'art de détruire les aliens. Trouvez des moyens de combattre des ennemis de plus en plus puissants pour accomplir tous vos rêves d'écrasement d'aliens.