Frogun - En août vous allez coasser de plaisir sur Nintendo Switch

Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Frogun se présente comme un nouveau titre aventure / plateforme développé par Molegato et édité par Top Hat Studios. Attendu sur l'eShop au prix de 14,99€ à partir du 2 août 2022 , nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

Rejoignez Renata alors qu'elle s'aventure dans un monde de ruines mystiques avec le FROGUN titulaire ! Frogun est un jeu de plateforme à l'ancienne avec l'âme de l'ère retro, dans lequel votre grappin en forme de grenouille est votre meilleur ami !

Les parents de Renata sont des explorateurs, des archéologues et des inventeurs de renommée mondiale qui voyagent partout dans le monde pour découvrir les secrets du passé, l'amenant avec eux dans leurs expéditions. Cependant, dans leur dernière aventure, ils décident de la laisser au camp de base - les ruines de Belzébuth seraient trop dangereuses !

Pendant trois jours entiers, elle attend, sa fierté blessée et ennuyée jusqu'à ce qu'elle se rende compte : s'ils ne sont pas encore revenus, c'est qu'il leur est arrivé quelque chose ! En hâte, elle attrape la dernière invention de ses parents, le Frogun, et se dirige vers les ruines pour les sauver et prouver qu'elle est aussi capable qu'eux !

Fonctionnalités

Explorez des niveaux colorés pleins de ruines pixélisées croustillantes, de calottes enneigées gelées et de marécages de lave brûlants dans une représentation moderne de l'esthétique lowpoly

Des leviers aux boutons, des pièges mortels et des ennemis adorables, il y a beaucoup de choses sur lesquelles utiliser votre Frogun !

Faites la course contre le rival de Renata et combattez les grands patrons

Trouvez des zones secrètes ou des raccourcis en maîtrisant les mécanismes de grappin

Collectez des emblèmes en remplissant des défis de niveau

Rendez visite au chapelier pour échanger vos pièces contre des chapeaux, des entrées de bestiaire, des illustrations de jeu, et plus encore

Des arènes de duel à 2 joueurs à débloquer pour défier vos amis !

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉDITION DELUXE :