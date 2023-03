Frogun Encore - Le plateformer rétro de Molegato s'offre une suite directe

Après un premier épisode sorti en août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, la licence Frogun signée Molegato revient avec un nouvel épisode dénommé Frogun Encore. Attendu dans le courant de l'été 2023, le titre est une suite directe du jeu original, et aura le droit à son lot de nouveautés à découvrir ci-dessous. Le titre est attendu dans le courant de l'année 2023 sur Steam, et devrait logiquement sortir sur consoles peu après.

LES NOUVEAUX MOUVEMENTS DE L'EMPEREUR

S'inspirant de l'original, FROGUN ENCORE propose un ensemble de mouvements élargi et une plus grande agilité pour nos héros. Catapultez des tyroliennes, virevoltez et doublez les sauts, et lancez-vous vers le ciel en tirant vers le bas sur les ennemis et les objets attrapés ! Renata et Jake ont grandi, et ils ont appris les astuces qui vont avec.

AUTOUR DU MONDE

En volant dans le nouvel avion de Chapelier, vous découvrirez le monde de Renata au-delà des ruines du temple de Belzébuth, de la région d'origine du seigneur du mal, Mosquia, aux dunes arides de Sandalia, en passant par les lacs thermaux de Yushi.

Vous pourriez même rencontrer de vieux amis et leur acheter des chapeaux au lieu de ceux du Chapelier !

LA COMPAGNIE EN REMORQUE

Jake (et son ami à la langue bien pendue, Snatch !) sont de la partie dès le début. Encore une fois, FROGUN ENCORE améliore le jeu original, où le multijoueur n'était disponible que pour les arènes Versus, et est entièrement jouable en coopération locale pour le mode de jeu principal de l'histoire. Jouable en solo ou en coopération, un deuxième joueur peut intervenir à n'importe quel moment d'une étape ! Rebondissez sur la tête de l'autre, faites la course jusqu'à la fin ou collaborez pour récupérer tous les trésors en chemin et vaincre les boss ensemble. C'est de la coopération comme au bon vieux temps ! Et avec deux fois plus d'ennuis, quel genre de bêtises ferez-vous en mode photo ?

COLLECTIONNEZ-LES TOUS

FROGUN ENCORE comblera votre besoin de butin, chaque niveau étant rempli à ras bord d'objets à collectionner. Attrapez des pièces pour débloquer de nouveaux chapeaux et costumes, collectez des notes de journal pour en savoir plus sur le monde de Frogun et le plan du général Fluff, testez vos compétences pour recevoir des emblèmes de récompense, et bien plus encore !

FACILE À PRENDRE EN MAIN ET À JOUER

Il n'est pas nécessaire de connaître le Frogun original pour profiter d'Encore ! Les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent pourront se plonger dans les défis et la richesse du contenu du jeu.