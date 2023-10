Frog Detective: The Entire Mystery annoncé sur Nintendo Switch

Je crôaaaaa que nous avons un nouvel indice laissé par Future Friends Games quant à la nature de leur nouveau jeu à paraître sur consoles. Développé par Worm Club Frog Detective: The Entire Mystery est un jeu d'enquête indépendant nous mettant dans la peau d'un batracien dans un univers "fun et coloré", et qui sortira officiellement sur Nintendo Switch et supports concurrents le 28 octobre prochain. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Frog Detective, le grand succès indé mondial, classique culte et intemporel, digne d'un Oscar, passe du PC aux consoles ! Le développeur Worm Club a annoncé aujourd'hui que Frog Detective : The Entire Mystery, qui contient les trois jeux Frog Detective, arrivera sur Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One et Xbox Series X/S (y compris Game Pass) le 26 octobre !