Fresh Start - Donnez un coup de fraîcheur au Monde sur Nintendo Switch

Merge Games and Awaken Realms vous propose de découvrir un tout nouveau jeu relaxant répondant au nom de Fresh Start. Fort d'un scénario à la fois simple et colossal, il vous sera demander de donner un coup de propre au Monde qui en a sacrément besoin. Attendu un peu plus tard dans l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre aura également le droit à une version physique disponible chez Signature Edition Games.

Une merveilleuse machine a été mise entre vos mains - une combinaison d'un aspirateur et d'un tuyau d'arrosage ! En parcourant le monde, vous pourrez nettoyer et aspirer des tas de déchets et de saletés pour restaurer la nature dans toute sa splendeur. Tout ce que vous ramassez peut être recyclé en précieux points d'expérience, qui peuvent être utilisés pour rendre votre travail plus efficace grâce à une variété d'améliorations dans la boutique de compétences !