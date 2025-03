Freeride - un RPG décalé annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Flightyfelon Games et publié par Future Friends Games, Freeride est une nouvelle expérience RPG qui sera prochainement proposé aux joueurs. Attendu dès le 1er mai 2025 sur la plateforme Steam, et plus tard dans l'année sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos du jeu

Freeride, c’est un jeu sur VOUS. Embarquez à bord du Train du Destin en route vers le Monde des Esprits dans ce RPG décalé où vous vous ferez des amis, utiliserez la télékinésie, découvrirez des secrets, mangerez des glaces et tracerez votre propre chemin. Chaque personnage a ses propres doutes et probèmes, et en les aidant à se retrouver, vous pourriez bien vous trouver vous-même.